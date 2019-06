Der Asiatin hat es der Tierpark angetan

Eri Sugo nimmt in ihrem Heimatland regelmässig an Läufen teil, startet auch beim Tokio-Marathon, wenn auch nicht jedes Jahr. Sie lief in der Gesamtwertung als 476. von 3418 Starterinnen unter die besten 20 Prozent der Rangliste. Die 10 Kilometer legte sie in beachtlichen 51:10 Minuten zurück, verfehlte allerdings ihr Ziel, unter 50 Minuten zu bleiben.

Sich mit Eri Sugo zu verständigen, ist nicht ganz einfach. Die Japanerin versteht nur wenig Englisch, weshalb die Tochter als Übersetzerin gefragt war. Diese hielt sich unmittelbar nach dem Zielauslauf auf, der erste Blick galt der Mutter, die beiden Frauen gaben sich die Hand. Dann begann Sugo zu erzählen.

«Es ist eine harte Strecke«, sagte sie, um dann Lob auszusprechen. «Besonders gefallen hat mir die Passage im Tierpark. Es war etwas anderes, als sonst in der Stadt zu laufen», sagte sie. Die 10-Kilometer-Strecke führt in Bern teilweise durch den Dählhölzliwald. Die Asiatin, die in Japan in einem Büro arbeitet, war trotz ihres knapp verpassten leistungsmässigen Ziels zufrieden. «Ich bin sehr glücklich», sagte sie.

Bis Dienstag wird Sugo in Bern verweilen, mit ihrer Tochter die Bundesstadt erkunden. Danach geht es zurück in die Heimat. «Ich kann mir vorstellen, wieder teilzunehmen», sagte die Asiatin. Beim nächsten Mal ist dazu vielleicht gar keine familiäre Überredungskunst mehr notwendig.