Defensive Mängel in Thun

In der Overtime gelang der Finnin Sara Piispa dann der entscheidende Treffer bereits nach 68 Sekunden. Schon am nächsten Wochenende wartet auf die Oberländerinnen das nächste Berner Derby. Am Samstag müssen sie auswärts bei den Frauen der Wizards Bern Burgdorf (19.00 Uhr) antreten.

Zwei Niederlagen für Thun

Weiterhin ohne Punktgewinn in der Nationalliga A der Männer bleibt hingegen der UHC Thun. Die Mannschaft von Trainer Hans-Roland Meyer verlor am letzten Wochenende in einer Doppelrunde beide Partien und verharrt mit null Punkten aus den ersten vier Begegnungen weiterhin im Tabellenkeller – nur Aufsteiger Ad Astra Sarnen liegt mit dem schlechteren Torverhältnis noch hinter den Thunern.

In der Doppelrunde kassierten die Berner Oberländer insgesamt 22 Gegentore, womit es schwierig ist, in der Nationalliga A auf einen grünen Zweig zu kommen und Punkte zu sammeln. Schnupperten die Thuner bei der 8:11-Heimniederlage gegen den UHC Uster immerhin noch relativ lange Zeit an einem Punktgewinn, standen sie am Sonntag beim Gastsspiel gegen die Alligatoren aus Malans von Beginn weg auf verlorenem Posten.

Beim 3:11 im Bündnerland zeichnete sich die Kanterniederlage der Berner Oberländer bereits im ersten Spielabschnitt ab, in welchem Malans auf 5:1 davon zog. Am nächsten Spieltag wartet auf die Thuner Equipe der nächste Brocken. Am Samstag (19.00) werden es die Oberländer mit dem bis anhin souveränen Leader GC zu tun bekommen.