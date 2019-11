Das Multitalent auf der Planche

Eine spezielle Sportförderungsklasse an einem anderen Gymnasium zu besuchen, sei aber nie ein Thema gewesen. «Bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt.» Bei dieser Aussage lacht er verschmitzt. Weil er weiss, dass «ganz gut» je nach Perspektive als Untertreibung gesehen werden könnte und er im letzten Jahr seine bisher beste Saison erlebte.

Fuhri­mann selber sagt, er habe den Durchbruch geschafft, mit drei Top-8-Ergebnissen im U-17-Weltcup. Nun soll es in der U-20-Kategorie ähnlich weitergehen. Diese positive Entwicklung führt der Schüler vorab auf Trainer Silvio Fernandez zurück. Der frühere Spitzenfechter und mehrfache Olympiateilnehmer arbeitet seit Sommer 2018 als Nachwuchstrainer im Fechtclub Bern.

«Seit ich mit ihm trainiere, macht es nur noch so», sagt Fuhrimann und zeichnet mit seiner Hand eine steil aufsteigende Kurve in die Luft, die sich auch mit einer Zahl belegen lässt: Im Ranking der U-17 wurde Fuhri­mann nämlich zwischenzeitlich an zweiter Stelle geführt – europaweit. «Darauf war ich schon stolz», sagt er.

Die Jagd nach Unterschriften

Am Wochenende steht nun ein weiteres Highlight an. Fuhri­mann darf am GP von Bern antreten, was für ihn nicht nur deshalb speziell ist, weil es sein erster Auftritt im Weltcup auf Elitestufe sein wird, sondern vor allem deshalb, weil ihn dieses Turnier schon lange begleitet: Als kleiner Junge habe er immer beim Aufstellen der Infrastruktur geholfen und Flyer verteilt, erzählt er. Und von den Athleten habe er sich Unterschriften gesichert. «Dass ich nun selber als Teilnehmer in der Halle stehen werde, kommt mir ziemlich surreal vor.»

Insgesamt 321 Fechter bestreiten am Freitag die Qualifikation, nur 48 von ihnen werden es schliesslich ins Hauptfeld zu den 16 Gesetzten schaffen. Er wolle einfach Erfahrungen sammeln, sagt Fuhrimann, der sich vor sechs Wochen das Aussenband im rechten Fuss riss und seither beim Fechten eine Schiene trägt. Ganz fit sei er noch nicht, sagt er, und er habe seinen Stil leicht anpassen müssen, fechte jetzt etwas defensiver. «Aber ich freue mich mega auf dieses Turnier.»