«Das kam bei der Fraktion von Viktoria nicht gut an»

Inspiriert von der Fusion im Nordbezirk, wo Breitenrain im Frühjahr das Licht der Welt erblickt hatte, erschien 1994 auch den Exponenten von Viktoria und Sparta eine Bündelung der Kräfte als sinnvoller Schritt in eine bessere Zukunft.

Schon in den Jahren zuvor hatte es Annäherungsversuche gegeben. Vorab alteingesessene Mitglieder wehrten sich aber lange erfolgreich gegen einen Zusammenschluss mit dem Rivalen – bis die Fronten im Frühsommer 1994 bröckelten und bei der Gründungsversammlung vor 173 anwesenden Mitgliedern der FC Weissenstein entstand.

«Es war eine Zeit, in der Fussball noch keine so grosse Rolle spielte wie heute und beide Clubs Mühe hatten, genügend Funktionäre und Spieler zu stellen. Deshalb konnten sich die Vereine, obschon sie Rivalen waren, auf eine Fusion einigen», erinnert sich der heutige Vizepräsident Peter Gieriet. Interessant: Viktoria stimmte mit einem deutlichen Mehr zu, bei Sparta hingegen führte lediglich eine Stimme Unterschied zum positiven Entscheid.

Keinen Externen gefunden

Der Zusammenschluss passte nicht allen in den Kram, und so gab es nach der Gründung einige Austritte von beleidigten Urgesteinen zu verzeichnen. Und auch beim Start gab es Klippen zu umschiffen. So pochten Exponenten aus beiden Lagern auf einen externen Trainer für die erste Equipe in der 3. Liga.

«Am Schluss machte es aber jemand von Sparta, was bei der Fraktion von Viktoria nicht gut ankam», sagt Gieriet schmunzelnd. 1996 stieg das Team in die 4. Liga ab. Im selben Sommer entstand aber das in Fronarbeit angefertigte Clubhaus, das dem Vereinsleben einen Schub verlieh.

Auch sportlich begann sich der Verein zu entwickeln. Er mutierte unter den Fittichen von Christian Mezger (ehemals YB) zu einem Spitzenteam in der 3. Liga. 2001 stieg der FCW in die 2. Liga auf und wiederholte die Promotion ebenfalls 2004 und 2009.

Momentan spielt der FCW wieder in der 3. Liga, wo er in den letzten Jahren das torhungrigste Team bildete, den vierten Aufstieg in die 2. Liga aber stets verpasste. Aktuell steht das Team eine Runde vor Schluss als Teilnehmer der Aufstiegsrunde fest. «Es wäre toll, wenn wir den Aufstieg im Jubiläumsjahr mit vielen eigenen Spielern feiern könnten», erklärt Gieriet. Doch sportliche Meriten sind nur ein Teil.

Wer hätte 1994 gedacht, welch wichtige soziale Funktion der FCW 25 Jahre später im Quartier einnehmen würde? Mit 15 Juniorenteams verfügt Weissenstein über eine grosse Juniorenabteilung, jedes Jahr müssen sogar Kinder auf eine Warteliste gesetzt werden, weil der Andrang so gross ist. Die Gründungsväter haben 1994 etwas Nachhaltiges geschaffen. «Darauf können sie stolz sein», sagt Gieriet.