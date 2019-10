Das Abstiegsgespenst geistert in der Promotion League herum

Der FC Münsingen, ohnehin mit einem etwas ausgedünnten Kader in die Saison gestartet, beklagte zudem regelmässig Verletzungspech, musste oft auf wichtige Spieler verzichten wie auch Breitenrain, das mehrere Spiele ohne Mittelstürmer Marko Dangubic bestritt.

Zudem sind die Berner Clubs auch finanziell nicht (mehr) auf Rosen gebettet, was in dieser Liga, in welcher teils unverschämt hohe Löhne gezahlt werden, ein Nachteil sein kann. Sowohl in Köniz als auch bei Breitenrain herrscht offiziell Sparkurs. Trotzdem verfügen sämtliche Berner Clubs über genügend Substanz, um dem Schlamassel bis spätestens zum Ende der Saison zu entkommen.

Am Samstag (16 Uhr) versuchen beim Direktduell Köniz und Münsingen ihr Punktekonto zu äufnen. Breitenrain muss auswärts bei Abstiegsmitkonkurrent YF Juventus ran. Alle drei Berner brauchen Punkte.