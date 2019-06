Chiariello brilliert auch in der Fremde

Die Bernerin Livia Maria Chiariello (14) holt sich beim hoch angesehenen FIG-Turnier in Belair (Luxemburg) überraschend ihre erste Medaille an einem internationalen Wettkampf. Im starken Teilnehmerfeld zeigte sie in den Disziplinen Seil, Keulen und Band ausgezeichnete Leistungen und qualifizierte sich für die Finals.