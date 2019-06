Auf-/Absteiger und der beste Verlierer gesucht

Eine Liga tiefer fallen an der Spitze wie auch am Ende der ­Tabelle Entscheidungen. In der 2. Liga regio Gruppe 1 kommt es zur Finalissima um den Aufstieg zwischen Muri-Gümligen und Spiez. In der Gruppe 2 kann Kirchberg mit einem Sieg beim drittplatzierten Azzurri Biel die zweite Promotion in der Clubgeschichte in die 2. Liga interregional perfekt machen.

Die Emmentaler liegen vor der Schlussrunde einen Zähler vor Courgenay, das seinerseits beim Tabellenvierten Besa Biel gastiert. Während in der «Jura-Gruppe» mit Schönbühl und Aurore Biel die Absteiger bereits bekannt sind, kommt es in der Gruppe 1 zum Showdown zwischen Bosporus und Dürrenast.

Die Vorteile liegen dabei bei den Stadtbernern, die einerseits einen Punkt Vorsprung haben und andererseits mit Schlusslicht Interlaken die vermeintlich einfachere Aufgabe haben als Dürrenast. Die Thuner empfangen Ostermundigen und müssen in jedem Fall einen Punkt mehr holen als Bosporus, wollen sie sich dank der besseren Strafpunktwertung retten.

Weil wie üblich vier Zweitligisten (je zwei aus der Gruppe 1 und 2) in die 3. Liga absteigen, aus der 2. Liga interregional jedoch nur ein Berner absteigen wird (Prishtina oder Lerchenfeld), wird ein fünfter Drittligist in die 2. Liga regio aufsteigen können. Neben den vier Gewinnern aus den Barragespielen wird dies auch der beste Verlierer aus diesen K.-o.-Spielen sein.

5. Aufsteiger aus der 3. Liga

Der 5. Aufsteiger ist indes heute Abend nur klar, wenn er mehr Punkte aufweist als die anderen Verlierer der Barragespiele. Es zählen dabei die Resultate nach der regulären Spielzeit. Sind zwei oder mehr Teams der vier Verlierer punktgleich, entscheiden die Strafpunkte. Erfolgen nur Verwarnungen (1 Strafpunkt) oder Platzverweise (2 Strafpunkte), wären diese schnell ermittelt.