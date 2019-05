Aktive Berner verpassen den Coup

Suter «nur» Vierzehnter

Auf die gleiche Frage antwortete Suter: «Nein, es war weder Mut noch Übermut. Aber es galt sicherzustellen, dass in jeder Fluchtgruppe einer aus unserer Mannschaft dabei war. In den ersten Positionen fahrend, war es klar, dass es meine Aufgabe war.» Vierzehnter war Suter am Ende. Auch in den anderen Kategorien konnten sich die Berner nicht durchsetzen. So bleibt Marcel Wyss (2013) der letzte Berner auf dem obersten Podest. Ruben Eggenberg (Münsingen) bestätigte bei den Amateuren als Vierter seine Spitzenergebnisse der letzten Wochen. Und Marlen Reusser musste wegen des Sturzes vor einer Woche in Luxemburg ausgerechnet bei ihrem Heimrennen Forfait erklären.

Das Engagement der Organisatoren wurde nur teilweise belohnt. In einigen Kategorien waren zwar recht volle Felder am Start, aber bei der Elite (Frauen und Männer) wurden die Veranstalter im Stich gelassen. Die anderen Schweizer Classiques Züri-Metzgete und Vierkantone-Rundfahrt sind aus dem Kalender verschwunden. Das könnte auch der 1921 erstmals ausgetragenen Berner Rundfahrt blühen, wenn die Teamchefs nicht umdenken und statt im ältesten Schweizer Rennen an irgendwelchen Prüfungen im Ausland starten. Es sind notabene die gleichen Leute, welche immer wieder beklagen, dass der einheimische Rennkalender allzu dünn sei.