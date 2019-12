Vier Freunde in Malaga

Blöd ist nur, wenn der Kühlschrank aussteigt, wie neulich. Der Vermieter besorgte zwar flugs einen neuen, bloss hat dieser nicht dieselben Masse wie der Alte und passt demzufolge in der Küche nicht an den herkömmlichen Platz. Das stört das Quartett indes nicht im Geringsten.

Das Abendessen nehmen sie immer gemeinsam ein. Das Frühstück jedoch individuell, jeder nach seinen Vorlieben und Bedürfnissen. Schneiter etwa hat seinen Kaffeekocher mitgenommen. Dummerweise funktioniert die Espressokanne auf dem Induk­tionskochfeld nicht. Nun wird die Bialetti halt in die Bratpfanne gestellt und der Kaffee so aufgekocht.

Ämtliplan existiert nicht

Einen Ämtliplan kennen die vier nicht. Wer als Erster Hunger hat, beginnt mit Kochen. Eine Reihenfolge besteht nicht. «Wir sind diesbezüglich entspannt», sagt Zobrist. Suter ergänzt: «Es muss niemand gemahnt oder aufgefordert werden: Jeder kocht mal, wie auch jeder einkaufen geht und Kehrichtsäcke entsorgt. ­Geputzt wird gemeinsam.»

Das Abwaschen übernimmt die Geschirrspülmaschine. Suter meint: «Wir verstehen uns menschlich wirklich super. Reibungsflächen gibt es – wenn überhaupt – am ehesten am Morgen.» Dazu schaut der Oberländer aus Wengi bei Frutigen vor allem Hirschi an. Dieser radelt gern erst gegen 11 Uhr los. Deshalb kann es vorkommen, dass nicht nur Schneiter mal etwas warten muss.

Nach drei Tagen auf dem Rad folgt in der Regel ein Ruhetag. Dann sind die Jungs zwischendurch auch in der Stadt unterwegs, gehen in den Ausgang. Nur ausnahmsweise kehren sie jedoch nach Mitternacht zurück. «Wir nehmens auch da locker, aber halten die Grundprinzipien ein und verzichten auf Alkohol», sagt Hirschi.