Sagan siegt beim Schlussspektakel

Eine 90-Grad-Kurve und eine 200 Meter lange und zehn Prozent steile Rampe ins Ziel nach Murten: Peter Sagan meisterte diese Passage am besten. Er griff aus zweiter Position an und baute seine Serie von Etappensiegen an der Tour de Suisse aus. Für den Slowaken war es der 17. Erfolg. Bester Schweizer wurde Fabian Lienhard auf Rang 8.