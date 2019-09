Stefan Küng holt überraschend Bronze

Ein Trio machte den Sieg in Harrogate unter sich aus. Der Sieg ging an den Dänen Mads Pedersen, der sich vor dem Italiener Matteo Trentin durchsetzte. Stefan Küng ging im Endspurt die Kraft aus. Gianni Moscon und Favorit Mathieu van der Poel hatten in der kleinen Gruppe vorher abreissen lassen.