Heute wäre selbst der Weltmeistertitel kein Zufall

Konstanz heisst dann eben fünf Top-3-Ergebnisse in sechs Weltcuprennen. Und für die WM besonders pikant: zweimal vor Schurter klassiert. Der Titelverteidiger mag auch dieses Mal als Favorit ins Rennen gehen. Aber Flückiger glaubt mittlerweile nicht nur an seine Chance, er ist sich dieser auch bewusst. «Ich träumte schon früher vor Weltmeisterschaften von einer Medaille – oder gar vom Titel. Rückblickend muss ich sagen: Das wäre ein Riesenzufall gewesen, eine Sensation. Nun bin ich in einer Situation, wo das nicht mehr so ist.» Einmal kam es zur Sensation: 2012 fuhr er aus dem Nichts zu WM-Bronze, hinter Schurter und Bruder Lukas.

Mountainbiker Mathias Flückiger träumt vom WM-Titel. Foto: Armin M. Küstenbrück (EGO-Promotion)

Anfang Saison war es, als Flückiger erstmals spürte, dass er Schurter nun beikommen könnte. Beim Vorbereitungsrennen in Grenchen setzte sich im Endspurt zwar Schurter durch. Doch unterwegs hatte Flückiger einen Erleuchtungsmoment. Schurter attackierte, wie er das immer tut – doch Flückiger konnte dranbleiben. Wenig später griff er an und kam weg – Flückiger war so baff darüber, dass Schurter wieder aufschliessen und das Rennen letztlich doch gewinnen konnte. Den ersten Weltcup gewann dann aber Flückiger, und beim vorletzten in Val di Sole, wo die Strecke jener der WM ähnelt, vermochte er Schurter ebenfalls zu distanzieren. «Lange war er innerlich unerreichbar für mich. Wenn es darauf ankam, wandte sich das Schicksal stets gegen mich. Nun ist Nino für mich schlagbar, es ist möglich.» Er fügt aber sogleich an, auch angesichts der Duelle im Weltcup 2019, wo es 4:2 für Schurter steht: «Das heisst nicht, dass ich ihn sowieso schlage. Niemand ist so schwer zu besiegen wie er.»

Strecke bringt alle ans Limit

Dass hier nur von Flückiger und Schurter die Rede ist, hat einen einfachen Grund: Von den 18 Weltcuppodestplätzen gingen 2019 je fünf an Flückiger und Schurter –und vier weitere an Mathieu van der Poel. Doch das Multitalent aus den Niederlanden verzichtet zugunsten der Strassen-WM auf eine Teilnahme, weshalb alles ausser ein Duell der beiden Swiss-Cycling-Fahrer um Gold am Samstagabend (20.35 Uhr, SRF 2) überraschen würde.

Für Flückiger ist es auch eine Gelegenheit, den letzten Makel auszumerzen, den es bei seinem ersten Weltcupsieg gab: Zum Duell mit Schurter kam es damals nicht, der Dominator war mit einem Kettenriss aus der Entscheidung gefallen. Wobei auch das in Mont-Sainte-Anne dazugehört. «Es ist eine extrem geile Strecke, sie bringt Material und Fahrer ans Limit», sagt Teamchef Näf, der sich auf das WM-Rennen freut: «Vor einem Jahr hatte Math hier einen Supertag. Aber im Vergleich zur Form, die er heute hat: Da liegen Welten dazwischen.»