Ein Buch signieren? Sagan machts auf dem Velo

Peter Sagan ist kein Bergkönig. Der 29-Jährige ist auf Flachetappen als endschneller Profi für einen Etappensieg gut, und er sammelt unterwegs bei Sprintwertungen fleissig Punkte für das grüne Trikot an der Tour de France. Sechsmal fuhr der Slowake in seiner Karriere bereits als Punkteleader in Paris ein. Gelingt es ihm auch dieses Jahr, ist er mit sieben grünen Trikots alleiniger Rekordhalter. Bisher hält er diese Marke zusammen mit dem Deutschen Erik Zabel.