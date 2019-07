Der Teamchef startet bei Pinots Etappensieg durch

Zweimal hat Marc Madiot in seiner 14-jährigen Karriere als Radprofi eine Etappe an der Tour de France gewonnen. 1984 ging der Franzose bei seiner Heimrundfahrt nach der Startetappe am 2. und 3. Renntag gleich hintereinander als Sieger hervor. Zehn Jahre später gab er seinen Rücktritt. 1997 kehrte Madiot als Manager des Teams Française des Jeux in den Radsport zurück.