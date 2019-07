Der alte König ist quicklebendig

Normalerweise sind es die Sprinter, denen die letzten paar Hundert Meter einer Etappe reichen, um ihr Statement abzugeben. Nicht in La Planche des Belles Filles. Dort ist es Geraint Thomas, auf den das zutrifft. Wie ein Sprinter tritt der Waliser an, knapp 200 Meter vor der Ziellinie. Tritt so hart in die Pedalen, wie er nur kann – und fährt den Gegnern Meter um Meter davon. Als er oben angekommen ist, hat er sie um 2, 7, 9, 14, 18 und mehr Sekunden distanziert. Auf 200 Metern!