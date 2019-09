Beste Feinde sollt ihr sein

Schafft Movistar am Sonntag den Hattrick, wäre es erst das zweite Mal in der Radgeschichte, dass eine Mannschaft die Wertung in allen drei grossen Rundfahrten für sich entscheiden würde – einzig dem Team Kas gelang das 1974.

Es gibt bei der Wertung allerdings einen Schönheitsfehler: Der Sieg spricht nicht für, sondern eher gegen das Team. Denn das Klassement ist ein Anachronismus. Während sich bei den besten Teams alle Kollegen für ihren Leader aufopfern und entsprechend meist deutlich nach diesem ins Ziel kommen, kriegen das die ­Movistar-Athleten regelmässig nicht auf die Reihe. Sprich: Jeder fährt für sich ins Ziel, statt die eigenen Kräfte für den anderen zu opfern.

Jeder macht sein Ding

So ist es an der Vuelta, wo eigentlich Nairo Quintana der Leader wäre, Weltmeister Alejandro Valverde sich aber darum foutiert und momentan souveräner Gesamtzweiter ist.

So war es an der Tour de France, wo ebenfalls Quintana auserkoren war, das Team Ineos herauszufordern. Stattdessen brach er als erster Movistar-Fahrer ein. Und als Kollege Mikel Landa einige Tage später Erfolg versprechend eingesprungen war, ein Podestplatz möglich schien, machte Quintana erneut sein Ding – und gewann die Etappe.

Selbst am Giro d’Italia wurde die Teamorder durcheinandergewirbelt. Landa hätte der Chef sein sollen. Stattdessen stahl sich Richard Carapaz in einem unbeachteten Moment davon – und gewann das Rennen.

Es ist also nicht so, dass Movistar nicht erfolgreich wäre. Doch fast jede Grand Tour beenden sie unter dem Eindruck, dass da mit ein bisschen mehr Einheit eigentlich noch viel mehr möglich gewesen wäre.

Talentrekrutierung erweist sich als schwierig

Aber die Teamleader können einfach nicht miteinander – und das ist durchaus nachvollziehbar. Quintana ist eine Sphinx, regungslos gegenüber Freund und Feind. Landa ein Grosstalent, das stets am Druck zerbricht. Und Valverde ein gnadenloser Opportunist, der aber seit 15 Jahren Siege liefert und darum unangreifbar ist.

Entsprechend wirken die Fotos, zu denen Quintana, Valverde und Landa regelmässig verknurrt werden – mit gegenseitig über die Schultern gelegten Armen – fast schon ironisch. Sollten sie natürlich nicht sein, die Teamleitung glaubt durchaus, so nach aussen das Bild eines geschlossenen Teamgefüges abzugeben. Das bisherige Highlight war ein Video am Tour-Ruhetag, in dem Landa Quintana im Teambus die Wade massierte, derweil Valverde in die Kamera grinste. Dazu die Botschaft: Wir rollen zusammen.