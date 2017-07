«Ich hätte nicht gedacht, dass es so eng bleibt»

Chris Froome bestand in Marseille die letzte Prüfung der 104. Frankreich-Rundfahrt höchst souverän. Der Brite verteidigte im Zeitfahren über 22,5 km das Maillot jaune gegenüber Rigoberto Uran und Romain Bardet ohne Probleme. Der Tagessieg ging an den Polen Maciej Bodnar.

Froomes Vorsprung im Gesamtklassement vor dem Schlusstag, an welchem der Leader traditionellerweise nicht mehr angegriffen wird, beträgt 54 Sekunden auf den Kolumbianer Uran. Bleibt der 32-jährige Captain des Teams Sky am Sonntag von einem Sturz mit Verletzungsfolge verschont, so gewinnt er die Grande Boucle nach 2013, 2015 und 2016 zum bereits vierten Mal.

Lob an die Konkurrenz

Der letzte Fahrer, der die Tour de France dreimal in Serie gewinnen konnte, war Miguel Indurain. Der Spanier stand sogar fünfmal hintereinander zuoberst auf dem Tour-Podest (1991 bis 1995). Dem Amerikaner Lance Armstrong wurden seine sieben Siege wegen Dopings aberkannt.

«Es war definitiv mein knappster Sieg an der Tour de France, auch der unter den Konkurrenten am umstrittenste. Zurückzuführen war das sicherlich auf die Strecke, die wir dieses Jahr zu befahren hatten. Dennoch hätte ich mir nicht gedacht, dass es bis zu diesem Zeitfahren in Marseille so eng bleibt», so Froome nach der 20. Etappe.

Bardets schlechter Tag

Während Uran im Zeitfahren als Achter ebenfalls ein starke Leistung zeigte und sich den 2. Platz schnappte, fiel der vormalige Zweite Bardet noch fast vom Tour-Podest. Der Franzose sagte danach, er habe sich den ganzen Tag krank gefühlt. Mit über zwei Minuten Rückstand auf Sieger Bodnar verpasste Bardet am Samstag die Top 50. Auch entging er der Einholung des zwei Minuten nach ihm gestarteten Froome nur ganz knapp. Den 3. Gesamtrang behauptete Bardet gegenüber Froomes spanischem Edelhelfer Mikel Landa nur gerade um eine Sekunde.

Bodnar um eine Sekunde vorne

Der Sieg in Marseille ging überraschend an Maciej Bodnar. Der 32-jährige Pole vom Team Bora-Hansgrohe, in seiner über zehnjährigen Profi-Karriere noch ohne grossen Sieg, triumphierte mit einer Sekunde Vorsprung vor seinem weit prominenteren Landsmann, dem ehemaligen Strassenweltmeister Michal Kwiatkowski. Hinter Froome (0:06 zurück) wurde Tony Martin Vierter. Der deutsche Zeitfahr-Weltmeister verlor ebenfalls nur 14 Sekunden auf Bodnar, den Olympia-Sechsten des Zeitfahrens in Rio de Janeiro.

Aus dem ganz grossen Spektakel am vorletzten Tour-Tag wurde nichts. Das aufwendig mit zwei 170 m langen Asphalt-Streifen aufgerüstete Stadion von Olympique Marseille war trotz freien Eintritts nur zu rund einem Drittel gefüllt. Die Veranstalter hatten mit einem gefülltem Stade Vélodrome und über 67'000 Zuschauern gerechnet.

Küngs Enttäuschung zum Tour-Abschluss

Stefan Küng hatte im Auftaktzeitfahren in Düsseldorf das Maillot jaune nur um fünf Sekunden verpasst. Drei Wochen später in Marseille setzte es für den Thurgauer Tour-Debütanten im Kampf gegen die Uhr mit dem 9. Rang eine grosse Enttäuschung ab.

34 Sekunden fehlten Küng am Ende zum polnischen Sieger Bodnar. Schon bei der ersten Zwischenzeit nach den flachen ersten 10 der insgesamt 22,5 km in Marseille lag der verhalten gestartete BMC-Profi um 16 Sekunden hinter der Spitze zurück. Er sei sich unsicher gewesen, welche Geschwindigkeit er anschlagen solle, gab Küng danach zu, «da in der Mitte schliesslich ein steiler Berg wartete».

«Eine gute Erfahrung»

Dieser «Berg» war ein 1,2 km langer Anstieg mit durchschnittlich 9,5 Prozent Steigung hinauf zur Marien-Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde. Ihm bleibe nichts anderes, als dieses Zeitfahren als eine weitere Erfahrung abzuhaken, so der 23-jährige Ostschweizer. Vorwürfe mache er sich aber keine. «Ich gab das Maximum. Doch zuvor waren es drei harte Wochen.»

Küng betitelte seine persönlich erste Tour de France als «gute Erfahrung für die Zukunft. Es kommen ja hoffentlich noch einige Rundfahrten hier in Frankreich. Heuer fehlte leider das absolute Highlight.» Damit nahm der ehemalige Welt- und Europameister in der Bahn-Einzelverfolgung Bezug auf Düsseldorf. Nur allzu gerne hätte er dort das Zeitfahren gewonnen. Anstelle des Maillot jaune blieb Küng nur das weisse Trikot für den besten Nachwuchsfahrer unter 25 Jahren. Dieses bezeichnete er schon damals nur als «kleines Trostpflaster».

Die 21. und letzte Etappe führt am Sonntag über 103 km von Montgeron auf die Champs-Elysées in Paris. Die Zielankunft wird gegen 19.30 Uhr erwartet.

104. Tour de France. 20. Etappe, Einzelzeitfahren in Marseille (22,5 km):

1. Maciej Bodnar (POL) 28:15. 2. Michal Kwiatkowski (POL) 0:01 zurück. 3. Chris Froome (GBR) 0:06. 4. Tony Martin (GER) 0:14. 5. Daryl Impey (RSA) 0:20. 6. Alberto Contador (ESP) 0:21. 7. Nikias Arndt (GER) 0:28. 8. Rigoberto Uran (COL) 0:31. 9. Stefan Küng (SUI) 0:34. 10. Sylvain Chavanel (FRA) 0:37.



Ferner: 14. Primoz Roglic (SLO) 0:49. 15. Mikel Landa (ESP) 0:51. 19. Warren Barguil (FRA) 1:09. 22. Fabio Aru (ITA) 1:16. 32. Simon Yates (GBR) 1:34. 33. Louis Meintjes (RSA) 1:34. 36. Nairo Quintana (COL) 1:42. 40. Daniel Martin (IRL) 1:52. 43. Danilo Wyss (SUI), gleiche Zeit. 52. Romain Bardet (FRA) 2:03. 61. Michael Schär (SUI) 2:13. 74. Michael Albasini (SUI) 2:26. 80. Reto Hollenstein (SUI) 2:32. 113. Mathias Frank (SUI) 3:08. - 167 Fahrer gestartet und klassiert.



Gesamtklassement:

1. Froome 83:55:16. 2. Uran 0:54. 3. Bardet 2:20. 4. Landa 2:21. 5. Aru 3:05. 6. Martin 4:42. 7. Yates 6:14. 8. Meintjes 8:20. 9. Contador 8:49. 10. Barguil 9:25.



Ferner: 12. Quintana 15:28. 30. Frank 1:21:16. 73. Schär 2:41:03. 79. Küng 2:49:17. 82. Wyss 2:53:51. 99. Albasini 3:06:55. 116. Bodnar 3:24:58. 150. Hollenstein 4:03:45.

