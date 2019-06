Tom Lüthi isst schlecht – und wird Dritter

Kurz nach Rennhälfte musste sich der Schweizer auch vom Italiener Luca Marini überholen lassen. Sieben Runden vor Schluss kündete sich für Lüthi gar weiteres Ungemach an. Unmittelbar hinter ihm tauchte nämlich Lorenzo Baldassarri auf. Der dreifache Saisonsieger und WM-Leader aus Italien war nach zwei problembehafteten Trainingstagen nur von Position 15 gestartet. Doch im Rennen rückte Baldassarri kontinuierlich nach vorne - an Lüthi allerdings kam er nicht mehr vorbei.

Lüthi noch vier Punkte hinter WM-Leader

Im WM-Klassement büsste Lüthi trotz des 60. Podestplatzes seiner Karriere eine Position ein. Als Dritter liegt er jedoch nur noch um vier Punkte hinter Baldassarri (84:88). Neu WM-Zweiter ist mit 86 Punkten der nun neunfache GP-Sieger Marquez, der schon vor zwei Wochen in Le Mans triumphiert hatte.

Dominique Aegerter gelang wie Lüthi ein sehr guter Start. Der Oberaargauer vermochte sich gleich um fünf Positionen in den 16. Rang zu verbessern. Doch der MV Agusta-Fahrer konnte die Pace seiner Konkurrenten nicht halten und fiel wieder einige Plätze zurück. Am Ende resultierte für Aegerter der 17. Platz, womit er im sechsten Saisonrennen zum vierten Mal die Punkte verpasste.

Erster GP-Sieg für Danilo Petrucci

Der Sieg im MotoGP-Rennen in Mugello ging an Danilo Petrucci. Der 28-jährige Ducati-Werksfahrer aus Italien setzte sich bei seinem ersten GP-Triumph nach packendem Finish mit 0,043 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Marc Marquez (Honda) durch. Hinter dem MotoGP-Titelverteidiger klassierte sich mit Andrea Dovizioso ein weiterer italienischer Ducati-Fahrer auf dem Podest. Im Gesamtklassement baute Marquez seine Führung gegenüber Dovizioso um vier Punkte aus (115:103).

Ein völlig missratenes Rennwochenende in der Heimat erlebte Valentino Rossi. Nur von Position 18 gestartet, musste der 40-jährige Italiener früh im Rennen durchs Kiesbett. Danach fand er sich ganz am Ende des Feldes wieder. Noch vor Rennhälfte stürzte Rossi, womit er beim Heimrennen, welches er in seiner Karriere neun Mal gewinnen konnte, ohne Punkte blieb. Im WM-Klassement fiel der neunfache Weltmeister um eine Position in den 5. Rang zurück (72 Punkte).

Der GP von Italien hatte aus Sicht der Gastgeber mit dem Triumph von Tony Arbolino schon den perfekten Auftakt genommen. Der 18-Jährige holte sich am italienischen Nationalfeiertag seinen ersten GP-Sieg mit 0,029 Sekunden Vorsprung vor seinem ebenfalls für Honda fahrenden Landsmann Lorenzo Dalla Porta.

Das nächstes Rennen findet mit dem Grand Prix von Katalonien in zwei Wochen in Montmeló statt.