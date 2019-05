«Seine letzte Fahrt wird ewig dauern»

«Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Massstab für uns alle», heisst es in der E-Mail der Familie demnach weiter. «Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Grossvater. Er wird uns sehr fehlen.»

Mit der Familie trauert auch die Formel-1-Welt. Alle bei McLaren seien «tief traurig» über den Tod von Niki Lauda. Er werde für immer in «ihren Herzen und ihrer Geschichte» verankert sein.

All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNiki pic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B

Die Organisatoren des GP Mexiko sind «am Boden zerstört» und kondolieren Laudas Liebsten:

The FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO family is absolutely devastated after the news of Niki Lauda’s passing.Not only was Niki a #F1 legend, but a true friend of the #F1ESTA.He will be truly missed.Our condolences to his loved ones #RIPNikiLaudapic.twitter.com/ykm3Cakxai

— Mexico Grand Prix ???????? (@mexicogp) 21. Mai 2019