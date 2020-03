Laut BBC: Formel-1-Start in Australien verschoben Der GP von Melbourne soll nicht stattfinden, das meldet der britische TV-Sender. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar. dpa

Solche Bilder werden dieses Wochenende nicht zu sehen sein: Der Auftakt in die Formel-1-Saison in Melbourne ist auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Dies berichtet die BBC. Diego Azubel, Keystone Wenige Stunden vor Bekanntgabe der Verschiebung hatte McLaren den positiven Coronatest bei einem seiner Mitarbeiter bestätigt und zog sich als Konsequenz für den am Sonntag geplanten Grand Prix zurück. Scott Barbour, Keystone Wird dieses Wochenende kein Rennen fahren: Max Verstappen (Mitte). (Bild: Getty Images/Mark Thompson) «Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind»: Vor der Nachricht von McLaren hatte Weltmeister Lewis Hamilton die Austragung des Formel-1-Auftakts in Australien scharf kritisiert. Rick Rycroft, Keystone Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel ist gleicher Meinung wie Hamilton. «Wie Lewis gesagt hat, ist es angemessen zu fragen, warum man hier ist.» Keystone Ähnlich tönt es bei Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen: «Könnten die Teams entscheiden, wären wir vermutlich alle nicht in Australien.» Piotr Novak, Keystone 1 / 6

Der Formel-1-Auftakt in Melbourne wird der BBC zufolge wegen des Coronavirus verschoben. Das berichtete der britische Fernsehsender am Donnerstag unter Berufung auf zwei hochrangige Funktionäre aus der Rennserie. Demnach findet der erste Grand Prix des Jahres in Australien am Sonntag nun doch nicht wie geplant statt und soll kurzfristig verlegt werden. Kurz zuvor hatte es den ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 gegeben und das betroffene McLaren-Team seinen Rückzug für das Rennen bekanntgegeben.

Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschliessend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht ausserdem auf der Kippe. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr frühestens am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.

McLaren um seinen Teamchef Andreas Seidl hatte am Donnerstag den positiven Test bei einem seiner Mitarbeiter öffentlich gemacht.