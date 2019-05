Ferrari verzockt sich im Qualifying schwer

Es ist ja nicht so, dass Ferrari in den ersten fünf Rennen dieser Saison eine reelle Chance gehabt hätte, die Dominanz von Mercedes zu brechen. Gut, in Bahrain war man nahe dran. Charles Leclerc fuhr ein grandioses Rennen, absolvierte Runde um Runde an der Spitze, war seinem ersten GP-Sieg nahe. Dann gab ein Zylinder den Geist auf und der ehemalige Sauber-Pilot verlor pro Runde mehrere Sekunden, am Schluss landete er auf Platz 3 und war die tragische Figur des Rennens.