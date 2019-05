Ein Leben geprägt von unerwarteten Wendungen

Mit 13 kaufte Niki Lauda sich von seinem Taschengeld sein erstes: einen VW, Baujahr 1949. Mit dem raste er über Schotterpisten, bis die Stossdämpfer durch waren. Einen Führerschein? Hatte Lauda nicht. Brauchte er auch nicht. Die Ländereien der Familie waren gross genug. Lauda war noch keine 20 Jahre alt, als er zu seinem ersten Rennen antrat, ein Bergrennen in Bad Mühllacken; auf Anhieb belegte er einen Spitzenplatz. Kein Wunder, dass es ihn bald dorthin zog, wo es alle begeisterten Nachwuchsfahrer hinzieht: in die Top-Kategorie, die Formel 1. Um dort einen Startplatz zu bekommen, benötigte Lauda jedoch Geld. Geld, das ihm seine Familie, die wenig von seinen Ambitionen hielt, aber verwehrte.

Lauda brach mit seiner Familie und nahm einen Kredit auf, für den er mit seiner Lebensversicherung bürgte und mit dem er sich 1972 ein Cockpit beim Team March sicherte. An Entschlossenheit hat es ihm nie gemangelt. Das, was ihm an Naturtalent bei der Fahrzeugbeherrschung fehlte, machte er durch Akribie bei der Abstimmungsarbeit und Cleverness auf und neben der Strecke wett.

«Egal was die Welt von mir denkt, ich bin kein Selbstmörder.»Niki Lauda, nachdem er 1976 im letzten Saisonrennen sein Auto im Regen stehen liess und James Hunt Weltmeister wurde.

1975 gewann Lauda seinen ersten Fahrertitel mit Ferrari. 1976, in dem Jahr, in dem er auf dem Nürburgring fast verbannt wäre, hätte er ebenfalls triumphieren können. Beim letzten Rennen in Fuji in Japan aber stellte er seinen Ferrari im strömenden Regen nach wenigen Metern mit dem Kommentar ab: «Egal was die Welt von mir denkt, ich bin kein Selbstmörder.» So wurde der Brite James Hunt Weltmeister – mit einem Punkt Vorsprung.

Nach dem zweiten WM-Titel 1977 wurde es Lauda fad, so fad, dass er zwei Jahre später beim Training zum Grossen Preis von Kanada in Montreal seinen Brabham an die Box fuhr, ausstieg und die verdutzten Mechaniker und Ingenieure wissen liess: «Ich habe keine Lust mehr, im Kreis zu fahren.»

Statt auf die Rennstrecke zog es Lauda ins Airline-Business und vor die TV-Kameras. Schon drei Jahre später aber war die Lust auf die Raserei wieder zurück. Lauda gab bei McLaren ein Comeback, 1984 sicherte er sich seinen dritten WM-Titel – mit einem halben Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Alain Prost.