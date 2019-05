Dieser Moment prägte sein Leben bis zum Tod

Auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere ging Niki Lauda beim GP Deutschland auf dem Nürburgring durch die 800 Grad heisse Feuerhölle. Am 1. August 1976 veränderte sich sein Leben schlagartig.

Auf dem Nürburgring verlor der Österreicher in der zweiten Runde bei Tempo 220 in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Ferrari 312T. Der Bolide des damals 27-Jährigen brach nach rechts aus, prallte gegen eine Felswand und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Sein Wagen fing Feuer und brannte lichterloh, als er auch noch von Brett Lunger gerammt wurde. TV-Bilder vom Crash existieren keine, da bei diesem Streckenabschnitt keine Kameras standen. Nur ein Zuschauer machte Aufnahmen, die nach Laudas Tod am Montag nun erneut um die Welt gehen.