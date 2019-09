Auch am Heimrennen weiter auf der Suche

Aegerters harter Kampf um bessere Resultate und seine Zukunft in der Moto2-Klasse

Dominique Aegerter kämpft in diesen Wochen um die Fort­setzung seiner Moto2-Karriere. Dabei geht es, natürlich, in erster Linie ums Geld. Sein neuer Manager Oliver Imfeld sagt, es sei das Ziel, dass Aegerter bei MV Agusta bleiben könne. Die Parteien sind sich darüber auch weitgehend einig, aber die Finanzierung ist der grosse Knackpunkt. In dieser Saison musste Aegerter mehrere Hunderttausend Franken selber einschiessen, das kann und will er ab 2020 nicht mehr machen.

Oliver Imfeld, der jahrzehntelang Promotor von DJ Bobo war, ist auf Sponsorensuche. Das sei nicht ganz so einfach, «aber grundsätzlich ist Domi mit seiner frischen, positiven Art ein reizvoller Werbepartner», sagt Imfeld.

Allein: Es fehlen weiter die guten Resultate. MV Agusta tut sich in der ersten Saison nach der Rückkehr in den GP-Zirkus enorm schwer, eine Top-10-Platzierung ist nur möglich, wenn gleich mehrere Fahrer ausfallen. Am Heim-GP des Rennstalls in Misano verlor Aegerter am Freitag im ersten Training nicht ganz eine Sekunde auf die schnellsten Fahrer. «Das ist eigentlich ganz okay und im Rahmen unserer Möglichkeiten», sagt er, «schneller sind wir nicht.» Der Blick auf die Rangliste aber sei frustrierend.

Auf Platz 24 landete der Berner. Aegerter musste sich auch seinem Teamkollegen Stefano Manzi (22.) geschlagen geben. Er gibt zu, dass es angesichts der komplizierten Situation manchmal schwierig sei, motiviert und fokussiert zu bleiben. «Aber ich muss weiter Gas geben. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig.» An den durchaus möglichen Wechsel in eine andere, tiefere Rennkategorie mag er noch nicht ernsthaft denken. «Ich glaube an einen Verbleib bei MV Agusta.» Milena Körner, die deutsche Teamchefin, lobt den 28-jährigen Aegerter für dessen Einstellung, Leistungs­bereitschaft und Arbeit: «Es wäre schön, würde er auch nächste Saison bei uns sein.» Bis Mitte Oktober dürfte sich die Zukunft Aegerters entscheiden. (fdr)