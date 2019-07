Alfa Romeo bestraft, die WM-Punkte sind weg

Damit sind die zehn WM-Punkte weg, die die beiden Piloten mit ihren Plätzen 7 und 8 eingefahren haben. Alfa Romeo wurde für den Einsatz unerlaubter Kupplungseinstellungen beim Start des Rennens bestraft.

Somit holt WM-Leader Lewis Hamilton als Neunter doch zwei WM-Punkte in Chaos-Rennen von Hockenheim. Auch Williams-Pilot Robert Kubica profitiert – er holt als neuer Zehntplatzierter einen WM-Punkt für seinen Rennstall. Die Plätze 7 und 8 der beiden Hinwiler Piloten erbt Renault. Romain Grosjean ist neu Siebter, Teamkollege Kevin Magnussen springt auf Rang 8.

Wie Alfa Romeo noch am Sonntagabend bekannt gab, werden die Hinwiler gegen den Entscheid der FIA Einspruch einlegen.

Disappointing to have both cars penalised in such an exciting race. We respect the FIA’s process and the stewards’ work, but will appeal this decision as we believe we have the grounds and evidence to have it overturned.Full statement :anrufen: https://t.co/ZGp2fD0SHqpic.twitter.com/l9QV0pHHKa

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) July 28, 2019