Sauber hat Lösung für Motorenproblem

Einen Tag nach der Absage der geplanten Honda-Partnerschaft unterschreibt Sauber einen längerfristigen Vertrag mit Ferrari. Die Scuderia wird den Hinwiler Rennstall ab 2018 mit der aktuellsten Motoren-Spezifikation ausstatten. Die Partnerschaft mit den "Roten aus Maranello" dauert schon seit 1997 an, unterbrochen nur von 2006 bis 2009, als BMW Sauber übernommen hatte.

Teamchef Frédéric Vasseur: «Die gemeinsamen Erfahrungswerte bilden eine starke Basis, die es uns erlaubt, schnell und effizient, auch im Hinblick auf die Entwicklung des Autos für 2018 zu agieren.»

We are pleased to announce that a multi-year agreement with @ScuderiaFerrari as our engine supplier has been signed https://t.co/W82NGEsuJ3