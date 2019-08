Was ist bloss mit den Schweizer Leichtathleten los?

Es ist ein Sommer, welcher der Schweizer Leichtathletik eine verheissungsvolle Zukunft verspricht. Und es könnte ein Herbst werden, der von der Vergangenheit träumen lässt. Es ist der Sommer des Nachwuchses, der sowohl in der U-23- als auch in der U-20-Kategorie auf europäischer Ebene brillierte. In dem Mehrkämpferin Géraldine Ruckstuhl, Hürdensprinter Jason Joseph und Stabspringerin Angelica Moser mit EM-Gold aus Schweden zurückkehrten und leistungsmässig endgültig auf Elitestufe angekommen sind. Und in dem Mittelstrecklerin Delia Sclabas, Zehnkämpfer Simon Ehammer und Speerwerfer Simon Wieland – mit ihm wieder einmal ein Techniker – Gold bei den Jüngeren gewannen. Und alle zusammen erahnen lassen, dass sich Frauen- und Manpower im Kader bald wieder die Waage halten könnten.