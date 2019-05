Mehr und jüngere Frauen beim GP Bern

Altersdurchschnitt sinkt

Auffallend ist, dass nicht nur mehr Frauen über Berns Strassen laufen, sondern auch mehr jüngere Frauen. Der Altersdurchschnitt beim GP beträgt 36, in den weiblichen Kategorien jedoch nur 33 Jahre. Bei den 18- bis 30-Jährigen sind die höchsten Frauenanteile zu verzeichnen. 43 Prozent der Teilnehmenden in dieser Kategorie am 10-Meilen-Rennen sind weiblich. Beim Altstadt-GP sind es gar 58 Prozent.

Catherine Imhof, die Projektleiterin des Schweizer Frauenlaufs, hat festgestellt, dass viele Mädchen, sei es an ihrem Anlass, sei es am GP, in den Kinderkategorien starten, sie Gefallen daran finden und die Teilnahme fortan jedes Jahr zum fixen Programm gehört. Früher seien nur die Eltern gestartet, heute wollten dies die Kinder auch tun.

«Und wenn eine junge Frau entbunden hat, läuft sie oft nur wenige Monate später wieder», sagt Imhof. Auch beim Frauenlauf ist die Tendenz zur Verjüngung deutlich, eine Starterin ist heute im Schnitt 35 statt wie noch vor ein paar Jahren 40 Jahre alt.

Bei den über 55-Jährigen ist der Frauenanteil hingegen nach wie vor deutlich geringer. Hier macht sich immer noch bemerkbar, dass für diese Jahrgänge, wie eingangs erwähnt, in ihrer Jugendzeit die Teilnahme an Läufen noch kaum möglich war.

Und es spielt wieder das Gesundheitsargument eine Rolle. «Es gibt heute viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ältere Frauen halten sich oft auf andere Art fit, etwa mit Yoga», sagt Imhof.

Mehr Mädchen als Knaben

Der Laufsport wird immer weiblicher. Auch bei den Jüngsten. Beim Bären-GP sind für Samstag knapp 53 Prozent Mädchen gemeldet. An Nachwuchs wird es nicht mangeln.