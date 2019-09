Läufer, Imker, Polizist

Zehnmal hat Wieser den Jungfrau-Marathon bereits absolviert, 2008 wurde er Dritter, später lief er zweimal auf Rang 4. «Ein bisschen wehmütig bin ich schon, kann ich jetzt nicht laufen», sagt er. Andererseits liegt hinter Wieser ein Seuchenjahr: Seit einem im letzten September erlittenen Kreuzbeinbruch läuft es ihm nicht mehr rund. Deshalb kann er sich damit arrangieren, morgen für einmal nicht mittendrin, sondern einfach dabei zu sein.

Schwärmen und leiden

Wer zehnmal die 42,195 Kilometer und 1829 Höhenmeter auf sich genommen hat, die es von Interlaken auf die Kleine Scheidegg zu bewältigen gibt, der weiss so einiges zu erzählen. Wobei Wieser vor allem die erste Teilnahme in bester Erinnerung geblieben ist: «Als ich auf dem Höheweg stand und zur Jungfrau schaute, war das überwältigend. Und dann diese Zuschauermassen am Start und die Stimmung, da kommen gewaltige Gefühle auf», erzählt er.

Natürlich gibt es auch weniger schöne Erinnerungen. «Ich musste ein paar Mal unten durch, aber als Marathonläufer ist es wichtig, dass du solche Sachen verdrängen kannst.» Seinem Verhältnis zum Jungfrau-Marathon jedenfalls haben sie nicht geschadet, die Momente des Leidens und des Zweifelns.

Der 40-Jährige spricht von einer Liebesbeziehung, die über die Jahre entstanden sei. Entsprechend benötigte er wenig Bedenkzeit, als ihn die Organisatoren für den Posten des neuen Rennleiters anfragten. «Diese Chance bekommst du schliesslich nur einmal», sagt er.

Und so fährt Wieser nun regelmässig von seinem Wohnort Winterthur nach Interlaken. Er arbeitet Vollzeit als Polizist, entsprechend versucht er seine Schichten so einzuteilen, dass er in seiner Freizeit ins Oberland reisen kann. Sowieso ist der Zeitplan Wiesers sehr durchgetaktet.