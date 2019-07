Ein Afghane hat zu den Eritreern aufgeschlossen

Kein Erfolg in Langenthal

Wenig erfolgreich war die LV Langenthal mit ihren Bemühungen, junge Asylbewerber an den Laufsport heranzuführen. Am Anfang stand eine anonyme Spende. 2000 Franken erhielt die LVL zur Verfügung gestellt. Damit sollten mit einer in Derendingen SO wohnhaften Gruppe Trainings durchgeführt werden. «Ein Jahr hat das Projekt funktioniert», sagt Präsident Hansruedi Wyss. «Dann ist das Ganze abgebröckelt.» Der talentierteste dieser Läufer war Kidane Tewelde (23), der es vom Talent her in den Spitzensport schaffen könnte. «Er hat sich jedoch nie so recht in die Gruppe integriert», sagt Wyss. «Häufiger ist er für sich laufen gegangen, einen sinnvollen Aufbau hat er so nicht betrieben.» Tewelde bestreitet noch Läufe und gehört der LV Langenthal an, trainiert aber nicht mehr mit dem Verein. «Ende Jahr lassen wir seine Mitgliedschaft wohl auslaufen», sagt Wyss. Aktuell wurde der Syrer Omer Youssef (14) in die LVL aufgenommen, in seinem Alter ist aber noch nicht absehbar, wohin sein Weg führen könnte. (rpb)