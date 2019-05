Der GP kommt ins nationale Fernsehen

Es herrschte nicht nur eitel Freude, als 1982 erstmals Läufer durch die Gassen Berns rannten. Da und dort waren durchaus kritische Stimmen zu hören, weil man diesem neuen Anlass, der sich «Grand Prix von Bern» nannte, nicht so recht traute.

38 Jahre später ist der GP nicht mehr aus der Bundesstadt wegzudenken, und er zieht die Massen in Scharen an. 32'425 Läufer haben sich für die diesjährige Ausgabe angemeldet. Zum sechsten Mal in Folge wurde damit die Marke von 30'000 geknackt, überdies handelt es sich um den zweithöchsten Wert in der Geschichte. «Der GP ist ein Event. Ich sehe das bei meinen Töchtern, für sie ist es klar, dass sie am Start stehen», sagt OK-Präsident Matthias Aebischer.