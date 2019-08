Airlines haben ein Problem mit Stabhochspringern

Wenn die Amerikanerin Sandi Morris, mit 4,85 m die Drittbeste des Jahres, morgen in ­Zürich antritt, hat sie ihre Stäbe nicht von zu Hause mitgebracht, sondern sie aus einem Depot in Europa geholt. Gemäss Czingon, dem ehemaligen Cheftrainer des deutschen Verbandes, besitzt Morris in den USA einen gleichen Satz Material wie hier.

Über Frankfurt an die WM

Die neue Situation verursacht nicht mehr Kosten – im Gegenteil. Die Fracht bei einem nationalen Flug kostete bis anhin 100 bis 300, bei einem in Europa 300 bis 500 und einem interkontinentalen ab 500 Franken. «Eine Katastrophe ist es nicht, wir wissen uns zu helfen», sagt Czingon.

Was die WM in Doha betrifft, kommt allen gelegen, dass Qatar Airways die Stäbe noch transportiert. Allerdings nur ab Frankfurt. Die Fahrt dorthin bleibt ihm also nicht erspart.