Im Zweifel gegen das dritte Geschlecht

Sind die Daten des Leichtathletik-Weltverbandes für seine Strategie robust?

Es handelt sich um die Schlüsselfrage im Streit. Denn der CAS hielt in seinem Urteil ausdrücklich fest, dass es den Ansatz der IAAF im Minimum anzweifelt. Erstens ist die Datenbasis enorm dünn. Auf 1000 Topleichtathletinnen kommen circa 7 Intersexuelle. Und Einzelbeispiele wie dasjenige von Semenya reichen für eine juristisch unanfechtbare Regel nicht. Hinzu kommt: Die Arbeiten der IAAF waren teil­weise schludrig und somit angreifbar. Die IAAF erhob weitere Daten. Der Zweifel an der Robustheit der Daten blieb.

Handelt der Leichtathletik-Weltverband konsequent?

Nein. Er wendet den Intersexuellen-Passus bloss für folgende Disziplinen an: 400 m, 400 m Hürden, 800 m, 1500 m und die Meile (1609 m). Dabei schrieb er in den eigenen Studien, dass Intersexuelle auch im Hammerwerfen und Stabhochspringen bevorteilt seien. Andere Disziplinen klammerte er aus, weil in diesen die Teilnehmerzahl an Intersexuellen zu gering war– und sie bislang nur in Laufdisziplinen gut genug für globale Medaillen waren.

Das bedeutet folglich: Eine intersexuelle Kugelstösserin (mit sehr hohem Testosteronlevel) muss keine Medikamente einnehmen. Der Grund für das stossende Vorgehen der IAAF: Bislang fielen erst intersexuelle Läuferinnen auf. Sobald solche Frauen auch in anderen Disziplinen reüssieren sollten, wird der Verband nachbessern müssen – oder von einer biologischen Frau, die sich zu Recht benachteiligt fühlt, eingeklagt werden und dann handeln müssen.