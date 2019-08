Zwei Siege, eine Niederlage

Das erste Vorbereitungsturnier des Sommers hat für den SC Bern mit einer Niederlage geendet; die Equipe Kari Jalonens musste sich in Südtirol am Dolomiten-Cup mit Rang 2 begnügen. Nach dem 2:1-Erfolg am Samstag gegen die Eisbären Berlin verlor der Schweizer Meister am Sonntag im Final gegen die Augsburger Panther 3:4 nach Verlängerung.