ZSC bleibt Erster, SC Bern geht unter

Tore fallen danach vor allem dank gegnerischen Geschenken: Kristo trifft in Unterzahl zum 2:1, weil Rantakari als hinterster Davoser den Puck an Rowe vertändelt. Und Herzog gleicht nach nur 8 Sekunden des Mitteldrittels zum 2:2 aus, weil Rapperswils Verteidiger Egli einen veritablen Horror-Fehlpass spielt. 20 Sekunden vergehen bloss im Schlussdrittel bis zum nächsten Präsent der Lakers: Clark verliert im Powerplay den Puck, erneut Herzog profitiert, trifft solo und souverän. Den Sieg scheinbar klar macht Luca Hischier mit dem 2:4 per feinem Ablenker im Powerplay. Doch dann kommen die Davoser Strafen, eine nach der anderen, Rapperswil-Jona sagt Danke und gleicht mit zwei späten Powerplay-Toren aus. Andres Ambühl, ebenfalls mit dem ersten Saisontor, schiesst die Bündner in der Overtime zum Sieg und zu zwei (statt drei) Punkten.

Hektisches Tessiner Derby an Ambri



Ambri bleibt zwar Tabellenletzter, muss sich aber dennoch nicht abhängen lassen: Dank des 3:2-Derbysiegs gegen Lugano hält sich der Rückstand auf den Rest weiterhin in Grenzen. Die Angelegenheit in Ambri beginnt kurios - und hektisch. Zunächst tropft während des Einlaufens Wasser von der Anzeigetafel der Valascia, die Lugano-Spieler weichen an den nassen Orten gekonnt aus. Danach ist das Tessiner Derby sofort lanciert, Neuzugang Scottie Upshall trifft in seinem dritten Spiel für Ambri-Piotta nach 81 Sekunden zum 1:0, es ist schon sein zweiter Treffer. Doch der HC Lugano, der am Freitag gegen Rapperswil eine sechs Spiele lange Niederlagenserie beenden konnte, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, dominiert das Startdrittel mit 12:5 Schüssen. Linus Klasens 1:1, erzielt von hinter der Torlinie via Rücken von Ambri-Goalie Conz ist der verdienter Lohn.

Ein schneller Shorthander Matteo Romanenghis im Mitteldrittel beschert Lugano die 2:1-Führung, Ambri wirkt nicht nur wegen des Puckverlusts von Zwerger desolat in jener Szene. Doch danach gleicht sich das Spiel aus, kommt Ambri immer besser in Fahrt. Als auch Derby-typische Gehässigkeiten dazu kommen, gibt es Powerplays, D’Agostini gleicht kurz vor Drittelsende zum 2:2 aus. Es geht hektisch weiter - und auch hässlich. Upshall beendet das Spiel nicht, kassiert zu Beginn des Schlussdrittels einen Restausschluss wegen Checks gegen den Kopf. Hier vergibt Lugano die Chance auf einen Sieg, statt 5 Minuten Powerplay und mindestens einem Treffer kassieren die Bianconeri selber zwei Strafen. D’Agostinis zweiter Treffer und elfter der Saison sechs Minuten vor Schluss beschert Ambri den 3:2-Sieg.

Die Auferstehung Servettes in Lausanne



Lausanne kann das 3:2 in Bern vom Vorabend im Léman-Derby nicht bestätigen und verliert gegen Servette trotz 2:0-Führung nach zwei Dritteln: 2:3 nach Verlängerung. Der LHC setzt zunächst dort an, wo er in Bern aufhörte: Es ist nicht spektakulär, aber solid und effizient, wie Lausanne seinen Defensiv-Riegel aufstellt und auf gegnerische Fehler wartet. Zwei Drittel lang geht das fast perfekt auf. Nicht nur führt der LHC nach Toren von Ronalds Kenins und Yannick Herrens im Powerplay 2:0 nach 40 Minuten. Er verteidigt so konsequent, dass die Genfer kaum zu Torchancen kommen.

Doch dann ändert sich der Spielverlauf innert wenigen Momenten. Eric Fehr nützt die Freiheiten und verkürzt im Schlussdrittel nach 31 Sekunden zum 2:1, vier Minuten später trifft Verteidiger und Marathonmann Henrik Tömmernes (am Freitag 32 Minuten Eiszeit!) per Penalty zum 2:2 - es kann alles von vorne beginnen. Servette hat das bessere Ende: Mit dem ersten Schuss der Overtime schiesst Noah Rod das 3:2.

