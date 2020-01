Wie lange ist Kari Jalonen noch beim SCB?

Vor zweieinhalb Wochen sagten Sie, es werde keinen weiteren Rettungsanker für die Mannschaft geben. Bleibt es dabei?

Kein weiterer Rettungsanker für die Mannschaft!

Weshalb?

Ich wüsste nicht, was für einen Rettungsanker wir noch auswerfen könnten.

Zum Beispiel den Trainer wechseln, wie das in dieser Situation 95 Prozent aller Profisportvereine täten. Warum handeln Sie anders?

Weil wir immer noch alles selber in den Händen haben, sagen wir es mal so.

Hat man es nicht mehr in den eigenen Händen, das Playoff zu erreichen, ist es eventuell zu spät, etwas zu unternehmen.

Wenn es so wäre, müssten wir diskutieren, was zu tun ist.

Konkret: Kari Jalonen wird am Freitag in Ambri und am Samstag im Derby gegen die SCL Tigers beim SCB an der Bande stehen?

(überlegt) Was soll ich sagen? Nach jetzigem Ermessen schon, ja.

Das tönt nicht überzeugend. Sie können also einen Trainerwechsel in dieser Woche nicht ausschliessen?

(überlegt) Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass Kari am Wochenende coachen wird. Aber Sie wissen, wie unser Business funktioniert – es geht manchmal schnell.