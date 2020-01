Weshalb die erzielten Tore bei der Analyse keine Rolle spielen dürfen

Andreas Hänni hat als Verteidiger mit Bern und mit Lugano zwei Meistertitel gewonnen. Im Sottoceneri führte er zudem eine Bar. Und so passt dieses Beispiel ganz gut, welches Hänni erzählt: «Eine Bar in Lugano, Sonntagnachmittag, die Boccia-Spieler sind versammelt, gucken Serie-A-Fussball, warten auf dieses Tor. Inbrünstig, sehnsüchtig. Wenn es sein muss, nehmen sie das Glas Merlot von der linken in die rechte Hand – aus Aberglauben, nur damit endlich dieses Tor fällt.»