Wenn Misserfolg kaum eine Rolle spielt

Es zeigt sich am Beispiel des HCD in diesen Tagen aber auch: Sport ist nicht nur ein hochemotionales, sondern auch oft ein sehr schnelllebiges Geschäft. Kann es einst einen HCD auch nach Arno Del Curto geben? Diese Frage wurde in der 22-jährigen Amtszeit des Engadiners je länger, desto häufiger gestellt. Und jetzt, kein Jahr nach seinem Rücktritt, hat sich der Club längst neu erfunden, erinnert nur noch wenig an den HCD an jenem denkwürdigen 27. November 2018.

Die Strukturen im Club wurden komplett verändert, erneuert, modernisiert. Die Mannschaft tritt zu Saisonbeginn vielleicht nicht ganz so spektakulär wie in früheren Glanzjahren auf (dafür fehlt wohl auch das nötige Spielerpersonal), dafür aber wieder gefestigt und kompakt. Sie hat in den letzten vier Spielen, allesamt auswärts, drei Mal gewonnen und dabei nur fünf Gegentore kassiert – und ja, es ist nach einer Saison des Griesgrams wieder so etwas wie echte Freude rund um das Team festzustellen.

Den Verlust fingen die automatisch tieferen Spielerlöhne auf



Und nun, wenn der HCD heute seine Zahlen öffentlich präsentieren wird, zeigt sich auch: Das sportlich desaströse Jahr hat kaum finanziellen Folgen. Die Bündner schlossen die letzte Saison mit einem Gewinn von 335‘304 Franken ab, ein Jahr vorher, als die Mannschaft in der ersten Playoff-Runde gescheitert war, war ein Verlust von 171'663 präsentiert worden.

Finanziell grösstenteils unabhängig vom sportlichen Erfolg, das gilt in beiden Extrem-Fällen. Weil der HC Davos wie einige andere Clubs keine Meisterprämien mehr zahlt, sondern nur noch solche für die Finalteilnahme, ist es aber auch nicht mehr so, dass ein Titel im schlimmsten Fall sogar erhebliche (Prämien-)Kosten verursacht.

Sportlicher Misserfolg spielte also gar keine Rolle in Davos, trotz rund 700'000 Franken Mindereinnahmen bei den Ticketverkäufen wegen des Verpassens des Playoff sowie generell schlechten Resultaten in der Regular Season.

Dies, weil die Mannschaft wegen stark leistungsorientierten Verträgen 1,2 Millionen Franken weniger kostete, ein Mehr von 300'000 Franken Sponsoringgeldern generiert wurde und der Kristall Club, die Gönnervereinigung und nebst Spengler Cup zweite Lebensversicherung des Rekordmeisters zusätzliches Geld einschoss – Insider gehen von knapp 300'000 Franken aus.