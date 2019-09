«Wenn es um die NHL geht, bist du nicht wählerisch»

Tristan Scherwey, vier Verlängerungen in vier Spielen – haben Sie und Ihre Teamkollegen nie genug vom Eishockey?

Die Partien sind einfach eng, das Niveau ist hoch. Kärpät Oulu spielt sehr gepflegtes Eishockey. Wir wissen, dass in dieser Gruppe jeder Punkt wichtig ist. Wir wollten die drei Zähler um jeden Preis holen, doch einmal mehr ging eine Partie in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen wurde immerhin erstmals ein Penalty verwertet, doch es reicht nicht. Niklas Schlegel können wir aber keinen Vorwurf machen, er lieferte eine tolles Spiel ab.