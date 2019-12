Wenn der Spieler sich auch harsche Kritik wünscht

In diesen Tagen werden Eishockeycoaches ja besonders beäugt. Dies nach den Vorwürfen von ehemaligen Spielern in Nordamerika wegen verbalen oder gar physischen Übergriffen, wegen Psycho-Spielchen und grundsätzlichem Machtmissbrauch. Da macht auch dieses knapp drei Wochen alte Video eine kleine Runde in sozialen Medien: Wie Davos-Trainer Christian Wohlwend während eines Time-Outs Luca Hischier heftig zusammenstaucht, während dieser stoisch auf der Bank sitzt.