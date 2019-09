Vom Abstellgleis auf den Leaderthron

Weil er der wichtigste Transfer ist, den Sportchef Martin Steinegger im Frühling tätigte. Das Bieler Powerplay war ­letzte Saison mässig gewesen, es fehlte ein Verteidiger und Rechtsschütze mit starkem Schuss, der die Führung übernimmt. Das alles kann Rathgeb. Zuletzt war er am Samstag gegen die SCL Tigers von der blauen ­Linie aus erfolgreich. Zweimal hat er in der Meisterschaft bereits getroffen, einmal in der Champions Hockey League. Rathgeb sagt: «Biel passt für mich perfekt.»

Im letzten Jahr hat er auf der Gefühlsskala so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt. Hinter dem Langenthaler liegt die schwierigste Phase seiner Karriere. Sie beginnt im Frühling 2018 mit der Erfüllung eines Traums, als er mit den New York Islanders einen Zweiweg-Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Und sie endet im Frühling 2019 mit der vorzeitigen Auflösung dieses Kontrakts.

Der Coach setzt nicht auf ihn

Die eingangs Text erwähnte ­Tafel steht natürlich auch in der ­Garderobe der Bridgeport Sound Tigers. Zu jener AHL-Equipe wird Rathgeb abgeschoben, als er bei den Islanders dem ersten Kaderschnitt zum Opfer fällt. Doch ­immer seltener steht auf der ­Tafel sein Name, nur in 32 von 74 Spielen kommt er zum Einsatz. Am Tag nach einer Partie habe ihn Coach Brent Thompson einmal angerufen und gesagt: «Das war dein bestes Spiel, aber morgen wirst du trotzdem nicht spielen.»

Ein anderes Mal, als viele Stürmer verletzt fehlen, beordert er ihn in den Angriff. «Er sagte mir, dass er mit dem Team arbeiten möchte und keinen neuen Spieler holen will. Für mich war das in Ordnung, so konnte ich zeigen, dass ich mich anpassen kann», sagt Rathgeb.

Doch als zwei Wochen später nur noch sechs Verteidiger im Line-up stehen, engagieren die Sound Tigers einen Spieler aus der unterklassigen ECHL, derweil Rathgeb auf die Tribüne muss. «Vielleicht ist das «the american way», aber für mich war das schwierig zu verstehen», sagt er. Zumal Coach und General ­Manager der Sound Tigers ihm immer das Gleiche bescheiden: «Du bist noch jung und musst ­geduldig bleiben.»