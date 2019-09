Die Lust am Spiel …

Was blieb, sind Erinnerungen an einen knapp verpassten Finaleinzug gegen den späteren Meister – aber auch an Spielfreude und Spasshockey. Trainer Antti Törmänen führte sein Team in der Offensive mit lockeren Zügeln, und das war nicht etwas, das er bloss durfte. Nein, das war, was er auch musste. «Das ist unsere Philosophie» sagt Steinegger. «Antti hat die Fähigkeit, sie umzusetzen. Es war ein Thema, eine Bedingung, als wir mit ihm sprachen. Unsere Jungs müssen von der Leine gelassen werden. Schauen Sie unser Team an: Ein konservativer Coach hätte einen schweren Stand.»

Es ist nicht so, dass sich Törmänen gross verbiegen musste. Ein konservativer Coach? Nein, das ist der 48-Jährige aus Espoo nicht, er gilt auch unter finnischen Trainern nicht unbedingt als «einer von uns». Ein einst in der Schweiz angestellter Landsmann sagt es so: «Antti ist nicht nur anders, er will auch anders sein.» Die Episode zu Beginn des Halbfinals, als er sich mit wirren, sinnlosen Linienwechseln ein Coaching-Spässchen auf Kosten von Berns taktisch gradlinigem Kari Jalonen erlaubte, war typisch Törmänen.

Doch nun, bevor es wieder losgeht, warnt auch Törmänen. Ja, natürlich wolle er wieder ein Team aufbauen, das diesen Spass versprühe, das von dieser Aura der Spielfreude umgeben sei. Aber er sagt: «Es ist ein neues Jahr, ein neues Kapitel.» Er habe darum bislang bewusst nicht über die letzte Saison gesprochen, sie nicht als Mittel der Motivation benutzt. Er warte, irgendwann werde die richtige Zeit kommen: «Dann werden wir darüber reden, und die Spieler werden sich gut fühlen.»

… sie wird noch grösser



Dieses Team, das mit konservativen Taktikern Mühe hätte, erfuhr nicht viele, aber bemerkenswerte Änderungen: Vorne stösst Center Luca Cunti aus Lugano dazu, in der Abwehr konnte sich Biel die Dienste Yannick Rathgebs sichern. Der frühere Freiburger Verteidiger, der seine Stärke dennoch im Offensivspiel hat, brach sein Nordamerika-Abenteuer nach einem Jahr in der AHL in Bridgeport ab. Cunti und Rathgeb werden das spielerische ­Element verstärken, beide sind Akteure, die vom Coach Freiheiten benötigen, um sich vollends entfalten zu können.