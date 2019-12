Und wieder richtet es Arcobello für den SCB

Ja, hätten dies die Verantwortlichen des SC Bern gemacht, Mark Arcobello hätte sich vielleicht für den Verbleib in Bern und gegen den Wechsel nach Lugano entschieden. Zwar hat Sportchef Alex Chatelain für die kommende Saison in Lausannes Dustin Jeffrey bereits einen neuen Ausländer gefunden. Aber diesen Arcobello zu ersetzen, das wird zur Herkulesaufgabe.

Noch ist Arcobello beim SCB. Während seine Mitspieler Hochs und Tiefs verzeichnen, fällt der US-Amerikaner selten unter ein gewisses Niveau. Und vor allem: Er fällt auf. In den vergangenen acht Partien erzielten die Berner 20 Tore. Arcobello hatte bei 12 Treffern den Stock im Spiel, was einer Quote von 60 Prozent entspricht. Am Samstagabend gelangen ihm beim 4:2 gegen Gottéron drei Punkte. Er sagte: «Das ist mein Job.» So einfach? «Es ist nie einfach. Aber es ist mein Job.»

Beim 1:0 reüssierte der Angreifer aus spitzem Winkel durch die Beine von Reto Berra. Die Führung des Heimteams war verdient. Der SCB agierte zwar nicht klar überlegen, gewann aber die Mehrheit der Zweikämpfe und war auf bestem Weg, die Krise abzuschütteln.

Jalonen begrüsst das Glück, Sprunger bleibt blass

Nur: Bern hat Arcobello, Gottéron ein starkes Ausländerquartett, bei dem keiner abfällt. Als der Coach noch Mark French hiess, wurde der Sportchef Christian Dubé nicht müde zu betonen, wie gut die Ausländer seien, die er eingekauft hatte. Mittlerweile ist Dubé auch Trainer.

Er löste ein paar Knoten am taktischen Korsett, und seither läuft es bei Gottéron generell und bei seinen Ausländern speziell. Ryan Gunderson, Verteidiger mit Topskorer-Helm, glich noch vor der ersten Pause aus. Der Schwede Daniel Brodin brachte die Gäste in Führung. In der Folge wankte der Meister phasenweise bedenklich, verzeichnete aber bei zwei Pfostenschüssen (Arcobello und Grégory Sciaroni) Pech. Aber ihm gelang in Überzahl der Ausgleich (Thomas Rüfenacht, 36.).