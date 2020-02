Und dann kommt Moser

Zuerst Pech, dann Glück

Im ersten Drittel lief es für den SCB wie so oft in dieser Saison – verschi… Er betrieb viel Aufwand, kam auch zu einigen guten Chancen, doch in Führung ging der Gegner. Andreas Martinsen schlug die Scheibe nach einem Abpraller mit grossem Einsatz um SCB-Keeper Tomi Karhunen herum vor das Tor, und dort lenkte sie Justin Krueger mit dem Schlittschuh unglücklich ins eigene Gehäuse ab.

Danach wirkten die Mutzen eine gewisse Zeit verunsichert. Nach dem Seitenwechsel kam Zug zu ein paar guten Chancen, die beste hatte Dario Simion, der im Powerplay den Pfosten traf. In dieser Phase wankte der Meister.

Am 1. Februar hatte Coach Kossmann gesagt: «Simon Moser trägt diese Mannschaft auf dem Rücken, aber er braucht Hilfe.» In der 32. Minute war es wieder mal der Captain, der den entscheidenden Akzent setzte. In der eigenen Zone beförderte der knapp 100 kg wiegende Hüne per Check zwei Zuger aufs Eis, als wären sie Novizen, und traf dann wenige Sekunden später zum 1:1.

«Das ist eben unser Captain, deshalb hat er all seine Erfolge gefeiert», sagt Andrew Ebbett. Moser rede in der Garderobe nicht allzu viel, «aber er geht immer mit gutem Beispiel voran», lobt der Kanadier. Hilfe bekam Moser bei dieser Aktion von Jan Mursak, der Carl Klingberg den Puck abluchste und dann perfekt auflegte.

Tor und Mühe im Powerplay

Dieses Erfolgserlebnis verlieh den Gastgebern Energie, plötzlich waren sie tonangebend. Ebbett sorgte in Überzahl noch vor der zweiten Pause für den Führungstreffer. «Mit Lars Leuenberger haben wir das Powerplay vereinfacht. Ich spürte, dass der Puck vors Tor kommen würde», sagt Ebbett.