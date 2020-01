Um 8.15 Uhr bekommt Jalonen Besuch

Kari Jalonen ist ein Frühaufsteher. Er begibt sich immer sehr zeitig in die Postfinance-Arena, um die Trainings vorzubereiten. Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr bekommt der Finne Besuch. Marc Lüthi, der CEO des SC Bern, sowie der Sportverantwortliche Rolf Bachmann überbringen dem Cheftrainer die Botschaft, er sei per sofort freigestellt. Gleichzeitig informiert Sportchef Alex Chatelain die restlichen Mitglieder des Coachingstaffs über den Entscheid, den der Verwaltungsrat auf Antrag der sportlichen Führung des Clubs am Vortag gefällt hat.