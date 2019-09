Tigers leihen Weibel und Salzgeber aus

Keijo Weibel und Joel Salzgeber werden mittels B-Lizenz in die Swiss League an den EHC Olten ausgeliehen und starten mit ihnen in die Meisterschaft. Dies teilten die SCL Tigers am Dienstag in einer Medienmitteilung mit.

Der 18-jährige Keijo Weibel und der junge Joel Salzgeber (Jahrgang 2001) bestritten das Sommertraining noch mit den SCL Tigers, die Vorbereitung bereits mit dem EHC Olten.