Cunti schiesst Biel zum Sieg

Wieder stand nach 60 Minuten noch kein Sieger fest. Und wieder hiess dieser am Ende EHC Biel. Mit einem kleinen Unterschied: Hatten die Seeländer ihr erstes Gastspiel in Zug Anfang Oktober im Penaltyschiessen gewonnen, führten sie diesmal die Entscheidung ein bisschen früher herbei. Luca Cunti war es, der 40 Sekunden vor dem neuerlichen Shootout EVZ-Keeper Luca Hollenstein – der 19-Jährige vertrat erneut den an den Adduktoren verletzten Leonardo Genoni – mit einem Hocheckschuss bezwang.