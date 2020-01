Sprint zu Jahresbeginn

Und für den Meister steht unmittelbar nach dem Jahreswechsel ein Zwischensprint an: Heimspiel gegen Biel am Berchtoldstag, auswärts in Rapperswil am 3. Januar, zu Hause gegen Lugano am 5. Januar. Innert vier Tagen könnten sich die Berner also ein Stück weit vom Strich absetzen. Andererseits droht ihnen auch der Perspektivwechsel, die Trennlinie zwischen Playoff und Platzierungsrunde wieder von unten ansehen zu müssen.

Stippvisite in Arosa

Während sich der Fokus der Eishockey-Interessierten in der Altjahrswoche unter anderem auf Davos und den Spengler-Cup richtet, waren die Berner anderswo im Bündnerland im Einsatz. Sie gastierten beim EHC Arosa. Der Traditionsclub machte die Stippvisite des Meisters zu einem Dorffest – Legendenspiel mit Andreas Beutler, Reto Dekumbis, Renato Tosio und weiteren inklusive.

Tosios Sohn Maurin hatte später gegen das Berner Fanionteam seinen Auftritt. Der Stürmer vom Mysports-League-Club bereitete das erste Tor von Arosa vor. Am Ende siegte der Meister 5:4. Allein: Das Resultat war Nebensache. Was es in der ersten Januarwoche nicht mehr sein wird.