SCB-Sportchef in New Jersey – ein finnischer Torhüter könnte kommen

Der SC Bern steckt in der Krise – und sein Sportchef fliegt nach Nordamerika, um bei den New Jersey Devils zu hospitieren. «Die Reise war seit längerem geplant. Aber ich hatte Zweifel, sie anzutreten», sagt Alex Chatelain. «Nun bin trotz unserer schwierigen Situation nach New Jersey gereist – im Wissen, dass damit das Risiko erhöht wird, wonach einige Leute in Zusammenhang mit dem SCB noch mehr schlechte Stimmung verbreiten werden.»