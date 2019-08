SCB gewinnt Berner Cup

Zur Mitte des Schlussdrittels konnte Jan Mursak zum 1:1 ausgleichen. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit kassierte der SCB eine Strafe gegen Thomas Rüfenacht und musste die Verlängerung in Unterzahl beginnen.

Kaum war der SCB wieder komplett, sorgten Thomas Rüfenacht, Vincent Praplan und Jan Mursak mit einer schönen Kombination, die der Slowene mit seinem zweiten Tor abschloss, für die Entscheidung.

Nächste Woche gilt es für den SCB mit dem Beginn der Gruppenphase in der Champions Hockey League ernst. Das Team von Kari Jalonen reist am Donnerstag nach Schweden und spielt zum Auftakt am Freitag (18 Uhr) gegen Skelleftea AIK.

Dann geht die Reise weiter nach Finnland, wo der SCB am Sonntag (18 Uhr) gegen Kari Jalonens Stammclub Kärpät Oulu antritt. Beide Spiele werden auf Teleclub direkt übertragen.

SCB - Biel 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) n.V.

Kunsteisbahn Langenthal. ­– 799 Zuschauer. – SR Salonen, Fluri / Gnemmi, Kehrli. – Tore: 16. Fuchs (Kohler, Schneider) 0:1. 50. Mursak (Praplan, Pestoni) 1:1. 61. (60:35) Mursak (Praplan, Rüfenacht) 2:1.– Strafen: Bern 4-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Colin Gerber/Check gegen den Kopf), Biel 5-mal 2 Minuten. – Bemerkungen: Bern ohne Andersson, Grassi und Kämpf (verletzt), Henauer (Langenthal), Biel ohne Riat, Cunti, Rathgeb, Gustafsson, Hügli (verletzt) und Maruccia (überzählig). 60. Ebbett verschiesst Penalty.

Bern: Caminada; Untersander, Blum; Beat Gerber, Burren; Krueger, Koivisto; Colin Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Simon Moser; Sciaroni, Ebbett, Scherwey; Praplan, Mursak, Pestoni; Alain Berger, Heim, Jeremi Gerber; Bieber.

Biel: Hiller; Janis Moser, Kreis; Fey, Salmela; Ulmer, Forster; Sataric, Prysi; Tschantré, Pouliot, Rajala; Brunner, Karaffa, Künzle; Schneider, Fuchs, Kohler; Wüest, Neuenschwander, Lüthi.